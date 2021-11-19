وزير الإسكان: تنفيذ 198 مشروعا للمياه والصرف الصحي في 4 محافظات بتكلفة 30 مليار جنيه

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ تنفيذ 198 مشروعاً لمياه الشرب، وصرف صحى المدن، والمناطق الريفية، بإجمالي طاقة مليون و374 م3/يوم، لمياه الشرب، ومليون و881 م3/يوم، للصرف الصحي، منها 1.2 مليون م3/يوم سيتم تحويل نظام معالجتها من ابتدائي إلي ثانوي بمحطة معالجة أبورواش، بتكلفة استثمارية نحو 30 مليار جنيه، بمحافظات (القاهرة – الجيزة – القليوبية – الإسكندرية).

أضاف وزير الإسكان، أن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي يتولى تنفيذ تلك المشروعات.

وأشار المهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى أن الجهاز انتهى خلال الفترة من عام 2014 وحتى الآن، من تنفيذ 256 مشروعاً لمياه الشرب، وصرف صحي المدن والمناطق الريفية، بتكلفة استثمارية 17.5 مليار جنيه، بمحافظات (القاهرة – الجيزة – القليوبية – الإسكندرية).

ولفت أنها موزعة على، 29 مشروعاً للصرف الصحي، ومشروع لمياه الشرب، بمحافظة القاهرة، و45 مشروعاً للصرف الصحي، و12 مشروعاً لمياه الشرب، بمحافظة الجيزة، و121 مشروعاً للصرف الصحي، و28 مشروعاً لمياه الشرب، بمحافظة القليوبية، و13 مشروعاً للصرف الصحي، و7 مشروعات لمياه الشرب، بمحافظة الإسكندرية.