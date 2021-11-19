مال وأعمال

الأسهم اليابانية ترتفع نهاية التعاملات مع تعافي أسعار النفط

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– ارتفع مؤشر نيكي الياباني اليوم الجمعة، بعدما اقتفت شركات صناعة الرقائق العملاقة خطى نظيراتها في الولايات المتحدة صعودا وارتفعت أسهم الطاقة عقب انتعاش أسعار النفط.

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لكن الخسائر التي مُنيت بها مجموعة سوفت بنك حدت من المكاسب للجلسة الثانية على التوالي.

وتوقعت مجموعة علي بابا، وهي أكبر أصول مجموعة سوفت بنك، أمس الخميس أبطأ نمو في الإيرادات منذ طرح أسهمها للمرة الأولى في 2014.

وواصل المؤشر نيكي مكاسبه في الجلسة الصباحية ليغلق مرتفعا 0.50 بالمئة عند 29745.87 نقطة. وكان قطاع الطاقة هو الأفضل أداء إذ ارتفع 1.79 بالمئة.

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وبدأ المؤشر توبكس الأوسع نطاقا اليوم متمهلا لكنه اندفع للحاق بالركب في الجلسة المسائية وأغلق مرتفعا 0.44 بالمئة.

كان سهم طوكيو إلكترون لصناعة الرقائق الأفضل أداء في مؤشر نيكي فزاد 3.65 بالمئة وأضاف سهم أدفنتست 1.56 بالمئة.

وأدى انتعاش النفط من أدنى مستوياته في ستة أسابيع التي بلغها أمس الخميس إلى صعود أسهم شركات الطاقة فزاد سهم إنبيكس 3.22 بالمئة.

وتراجعت مجموعة سوفت بنك 1.86 بالمئة بعدما خسرت اثنين بالمئة في الجلسة السابقة.

وانخفض سهم مجموعة ميزوهو المالية 1.85 بالمئة بعد أن ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الرئيس التنفيذي استقال بسبب سلسلة من الإخفاقات في النظام هذا العام.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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