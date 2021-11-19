كوريا الجنوبية تسجل أعلى وتيرة إصابات يومية بفيروس كورونا

وكالات _ أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية أمس الخميس، أن البلاد سجلت 3.292 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع وعشرون ساعة الماضية ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 406.065 حالة.

ووتيرة الإصابات هذه هي الأعلى على الإطلاق منذ بداية فيروس كورونا داخل كوريا الجنوبية. كما أنها تتجاوز الرقم القياسي السابق والذي سجل نحو 3.270 حالة يوم 25 ديسمبر 2020.

وفي الوقت ذاته، سجلت كوريا الجنوبية نحو 29 حالة وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الوفيات داخل البلاد إلى 3.187 حالة حتى اليوم.

يذكر أنه في أغسطس الماضي، قرر البنك المركزي المصري في كوريا الجنوبية رفع معدل الفائدة بنحو 25 نقطة أساس ليرتفع المعدل من 0.50% إلى 0.75%، وبذلك تعد كوريا الجنوبية أول دولة أسيوية كبرى ترفع معدلات الفائدة منذ بداية الجائحة في بداية العام الماضي.