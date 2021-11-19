مال وأعمال

وزير الصحة الألماني لايستبعد الإغلاق العام مع اجتياح كورونا البلاد

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

CairoBank

وكالات _ قال وزير الصحة الألماني ينس سبان، إن موجة حالات الإصابة بفيروس كورونا التي اجتاحت البلاد، “أغرقتنا في حالة طوارئ وطنية”.

predco_adv_2021

إقرأ أيضا.. مع ارتفاع إصابات كورونا.. ألمانيا تقرر تشديد القيود على غير الملقحين

وأعلن في مؤتمر صحافي أن “الوضع أصبح أكثر خطورة مما كان عليه قبل أسبوع”، مؤكدا أن البلاد “في حالة طوارئ وطنية”.

وشدد على أن “وضع فيروس كورونا في ألمانيا خطير للغاية لدرجة أنه لا يمكن استبعاد الإغلاق العام، بما في ذلك الأشخاص الذين تم تطعيمهم”.

FNG2021

وردا على سؤال عما إذا كان بإمكان ألمانيا استبعاد حظر لا ينطبق فقط على غير المطعمين، قال سبان: “نحن الآن في موقف حيث لا يمكننا استبعاد أي شيء”.

وأعلنت السلطات الصحية في ألمانيا اليوم الجمعة، تسجيل 52970 إصابة جديدة بكورونا، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 5248291، كما تم تسجيل 201 إصابة جديد، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 98739.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الصحة الألماني لايستبعد الإغلاق العام مع اجتياح كورونا البلاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا