كريستين لاجارد: يتعين على المركزي الأوروبي عدم تشديد السياسة المالية رغم التضخم

بلومبرج _ صرحت رئيس البنك المركزي المصري الأوروبي كريستين لاجارد اليوم، أنه يتعين على البنك عدم تشديد السياسة النقدية قريبا، بالرغم من التضخم .

وقالت لاجارد خلال فعاليات المؤتمر المصرفي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية، إن البنك المركزي المصري الأوروبي يأخذ المخاوف بشأن ارتفاع الأسعار “بجدية بالغة”.

وأكدت في تصريحاتها التي أوردتها وكالة بلومبرج للأنباء أنها لا تتصور حدوث ارتفاع في أسعار الفائدة خلال العام المقبل.

وقالت لاجارد: “ندرك أن ارتفاع التضخم يعتصر الدخول الحقيقية للأشخاص، لاسيما بالنسبة لمن هم في قاع عملية توزيع الدخل”.

وترتفع الأسعار في منطقة اليورو في الوقت الحالي بأسرع وتيرة لها منذ عام 2008. ورغم التوقعات بتراجع حدة التضخم خلال عام 2022، فإنه سوف يتسارع في البداية على الأرجح بسبب ارتفاع أسعار الطاقة ومشكلات سلاسل التوريد، وهي عوامل يرى مسؤولو البنك المركزي المصري الأوروبي أنها مؤقتة إلى حد كبير.