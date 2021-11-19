- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
وكالات _ جددت شبكة راديو وتليفزيون هيئة الإذاعة الوطنية الأمريكية (إن.بي.سي) عقد حقوق البث التليفزيوني مع رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريميرليج)، لمدة ستة أعوام مقابل نحو ملياري جنيه استرليني (2.7 مليار دولار).
ويعادل هذا المبلغ نحو ضعف قيمة العقد الحالي الموقع في عام 2016 بين رابطة الدوري الإنجليزي والشبكة التي تعد الناقل الرئيسي للدوري الإنجليزي الممتاز في الولايات المتحدة منذ عام 2013 .
وتلعب الصفقة الجديدة دورا في تعويض ملياري جنيه إسترليني خسرتها أندية الدوري الإنجليزي منذ بداية أزمة جائحة فيروس كورونا.
واستكملت رابطة البريميرليج بالفعل عمليات مبيعات حقوق البث في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، لكنها لم تحسم بعد صفقات خاصة بالبث في مناطق بالأمريكتين وآسيا، وستعمل زيادة الإيرادات على مزيد من الدعم للأندية.
وقال ريتشارد ماسترز الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإنجليزي :”الاهتمام بالدوري الإنجليزي يزداد قوة، ومن الرائع أن نرى تزايد الطلب العالمي على مشاهدة مبارياتنا ومتابعة الدوري.” وأضاف :”عائدات البث الخاصة بنا دوليا ومحليا في الدورة المقبلة، ستمنح الاستقرار والثبات للعبة ككل، وهو أمر مهم خاصة في ظل أن كرة القدم تتعافى من خسائر جائحة كوفيد-19″.
وتابع :”نحن فخورون بتقديم مزيد من الاستثمارات لهرم كرة القدم لدينا، أكثر من أي دوري كرة قدم آخر في العالم”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رابطة البريميرليج توقع عقدا إعلاميا مع إن.بي.سي الأمريكية بقيمة 2.7 مليار دولار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.