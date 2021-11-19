رابطة البريميرليج توقع عقدا إعلاميا مع إن.بي.سي الأمريكية بقيمة 2.7 مليار دولار

وكالات _ جددت شبكة راديو وتليفزيون هيئة الإذاعة الوطنية الأمريكية (إن.بي.سي) عقد حقوق البث التليفزيوني مع رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريميرليج)، لمدة ستة أعوام مقابل نحو ملياري جنيه استرليني (2.7 مليار دولار).

ويعادل هذا المبلغ نحو ضعف قيمة العقد الحالي الموقع في عام 2016 بين رابطة الدوري الإنجليزي والشبكة التي تعد الناقل الرئيسي للدوري الإنجليزي الممتاز في الولايات المتحدة منذ عام 2013 .

وتلعب الصفقة الجديدة دورا في تعويض ملياري جنيه إسترليني خسرتها أندية الدوري الإنجليزي منذ بداية أزمة جائحة فيروس كورونا.

واستكملت رابطة البريميرليج بالفعل عمليات مبيعات حقوق البث في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، لكنها لم تحسم بعد صفقات خاصة بالبث في مناطق بالأمريكتين وآسيا، وستعمل زيادة الإيرادات على مزيد من الدعم للأندية.

وقال ريتشارد ماسترز الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإنجليزي :”الاهتمام بالدوري الإنجليزي يزداد قوة، ومن الرائع أن نرى تزايد الطلب العالمي على مشاهدة مبارياتنا ومتابعة الدوري.” وأضاف :”عائدات البث الخاصة بنا دوليا ومحليا في الدورة المقبلة، ستمنح الاستقرار والثبات للعبة ككل، وهو أمر مهم خاصة في ظل أن كرة القدم تتعافى من خسائر جائحة كوفيد-19″.

وتابع :”نحن فخورون بتقديم مزيد من الاستثمارات لهرم كرة القدم لدينا، أكثر من أي دوري كرة قدم آخر في العالم”.