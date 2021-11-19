أسعار النفط تهوى دون 79 دولارا مع تزايد مخاوف إغلاقات كورونا في أوروبا

– انخفضت أسعار النفط إلى ما دون 79 دولارا للبرميل اليوم الجمعة، إذ هددت زيادة جديدة في حالات كورونا في أوروبا بإبطاء وتيرة الانتعاش الاقتصادي بينما يدرس المستثمرون احتمالات تحرك اقتصادات العالم الكبرى للسحب من مخزوناتها الاستراتيجية من الخام لتهدئة أسعار الطاقة.

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ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 2.44 دولار أو ثلاثة في المئة إلى 78.80 دولار للبرميل بحلول الساعة 1110 بتوقيت جرينتش، في أدنى مستوى منذ أوائل أكتوبر بعد ارتفاعها في وقت سابق إلى 82.24 دولار لتواصل تقلبات شهدتها يوم الخميس.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم ديسمبر 2.30 دولار أو 2.9 بالمئة إلى 76.11 دولار للبرميل.

ويتجه الخامان إلى أسبوع رابع من التراجع.

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وأصبحت النمسا أول دولة في أوروبا الغربية تعيد فرض إجراءات العزل العام بالكامل لمكافحة فيروس كورونا هذا الخريف في ظل موجة جديدة من الإصابات في جميع أنحاء المنطقة هددت بإبطاء الانتعاش الاقتصادي الذي شهدته الأشهر الماضية.

وصعد خام برنت نحو 60 بالمئة هذا العام مع تعافي الاقتصادات من الجائحة وفيما زادت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، المعروفون باسم أوبك+، الإنتاج تدريجيا.

وتبحث حكومات بعض أكبر الاقتصادات في العالم في السحب من احتياطيات النفط الاستراتيجية بناء على طلب من الولايات المتحدة في خطوة منسقة لتهدئة الأسعار.