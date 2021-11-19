نيسان تفتح باب الحجز لأولى سياراتها الكهربائية ذات الدفع الرباعي

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العربية نت _ أعلنت شركة نيسان، أن سيارة الدفع الرباعي الكروس أوفر الكهربائية القادمة المسماة Nissan Ariya يبدأ سعرها من 47125 دولارا، ويتم الآن قبول الحجوزات.
وكان من المتوقع طرح Nissan Ariya، التي تم الإعلان عنها لأول مرة في الصيف الماضي، للبيع في اليابان في منتصف عام 2021، تليها الولايات المتحدة وكندا في وقت لاحق من العام. ولكن تم تأخير ذلك، حيث لا يتوقع أن يتلقى عملاء أمريكا الشمالية السيارة حتى أوائل خريف عام 2022، وفقا للبوابة العربية للأخبار التقنية.
وبالإضافة إلى التسعير، كشفت نيسان أيضًا عن مجموعة من المعلومات الجديدة حول المستويات المختلفة.
ويبدأ سعر السيارة من 47125 دولار، ولكن يمكن أن تصل زيادة التكاليف إلى أكثر من 60 ألف دولار عند الاختيار.
وكانت نيسان قد قالت في الأصل إنها تتوقع أن يبدأ سعر سعر السيارة من 40 ألف دولار.
ومثل غالبية صناعة السيارات، وعدت نيسان بتصنيع وبيع المزيد من السيارات الكهربائية.
وتستهدف الشركة أن تكون أكثر من 40% من مبيعات السيارات الأمريكية بحلول عام 2030 كهربائية بالكامل، مع زيادة الكهرباء (بمعنى السيارات الهجينة والهجينة الموصولة بالكهرباء).
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