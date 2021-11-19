أسعار الذهب ترتفع مع إقبال المستثمرين على الملاذ الآمن وسط مخاوف من التضخم

_ ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة مع إقبال المستثمرين على شراء المعدن النفيس الذي يعد ملاذا آمنا وسط مخاوف من ارتفاع التضخم، وإن كان لا يزال في الطريق لتسجيل خسائر أسبوعية للمرة الأولى في ثلاثة أسابيع متأثرا بصعود الدولار وتوقعات بإقدام البنوك المركزية على رفع الفائدة.

وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1863.10 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1324 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 في المئة إلى 1863.30 دولار.

ويتجه الدولار لتحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، وهو ما يزيد تكلفة الذهب- الذي لا يدر فائدة- على حائزي العملات الأخرى، في الوقت الذي يراهن فيه المتعاملون على رفع أسعار الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقعا.

ويبحث صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي المصري الأمريكي) إمكانية رفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع مما كانوا يظنونها قبل بضعة أشهر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، لم يطرأ على الفضة تغير يذكر ليجري تداولها عند 24.77 دولار للأوقية.

وتراجع البلاتين 1.4 في المئة ليبلغ 1033.81 دولار للأوقية، كما هبط البلاديوم 3.1 في المئة إلى 2067.03 دولار للأوقية.