مال وأعمال

الولايات المتحدة تجيز رسميا استخدام الجرعات المعززة من لقاحات كورونا لمواطنيها فوق 18 عاما

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

CairoBank

سبوتنيك نيوز _ قالت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، إنها ستبدأ في السماح باستخدام الجرعات المعززة من لقاحات “فايزر” ‏و”موديرنا” لمواطنيها البالغين، الذين هم فوق 18 عاما.‏

predco_adv_2021

أعلنت عن ذلك إدارة الدواء والغذاء الأمريكية، في بيان رسمي لها.

وأكدت الإدارة أنها استندت في قرارها الجديد إلى بيانات استجابة مناعية قوية من مئات الأشخاص الذين تناولوا جرعات من لقاحي “فايزر” و”موديرنا”.

من جانبها، أشارت مفوضة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بالإنابة، جانيت وودكوك، إلى أن القرار الجديد “يساعد في توفير حماية مستمرة ضد فيروس كورونا، بما في ذلك العواقب الوخيمة التي يمكن أن تحدث، مثل العلاج في المستشفى والوفاة”.

FNG2021

بينما أوضح الرئيس التنفيذي لشركة “موديرنا”، ستيفان بانسل، أن “تصريح الاستخدام في حالات الطوارئ هذا يأتي في وقت حرج، خاصة وأننا ندخل أشهر الشتاء ونواجه عددا متزايدا من حالات الإصابة بفيروس كورونا والاستشفاء في جميع أنحاء البلاد”.

وفي السابق، كانت الجرعات المعززات من لقاحات فيروس “كورونا” المستجد متاحة للأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة، والذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما، والأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأمراض خطيرة والأشخاص في المهن عالية الخطورة.

هذا وستعقد مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أمريكا اجتماعا في وقت لاحق، اليوم الجمعة، لمناقشة المزيد من التوصيات السريرية.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الولايات المتحدة تجيز رسميا استخدام الجرعات المعززة من لقاحات كورونا لمواطنيها فوق 18 عاما على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا