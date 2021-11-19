مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون شبكة الأمان الاجتماعي بقيمة 1.75 تريليون دولار

سي إن بي سي _ أقر مجلس النواب الأمريكي يوم الجمعة أكبر توسع لشبكة الأمان الاجتماعي منذ عقود، وهو مشروع قانون بقيمة 1.75 تريليون دولار يمول مرحلة ما قبل الروضة للجميع والتوسع في الرعاية الطبية وائتمانات الطاقة المتجددة والإسكان ميسور التكلفة وسنة من الإعفاءات الضريبية للأطفال الموسعة.

الآن بعد أن تمت الموافقة من قبل مجلس النواب، يذهب مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ، حيث من المحتمل أن تتم مراجعته في الأسابيع المقبلة.

وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، إنه يهدف إلى جعل المجلس يمرر مشروع القانون قبل عيد الميلاد، لكن سيحتاج مجلس النواب للتصويت عليه مرة أخرى إذا تم تعديل القانون.

وفي حالة التوقيع على المشروع ليصبح قانونا، فإنه من المتوقع أن يغير بشكل كبير حياة عدد من الأمريكيين، خاصة العائلات التي لديها أطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الدخل المنخفض.