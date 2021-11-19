مال وأعمال

ريلاينس وأرامكو تعيدان تقييم صفقة لبيع حصة في وحدة تحويل النفط إلى كيماويات

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– قالت شركة ريلاينس إنداستريز الهندية إنها قررت مع شركة أرامكو السعودية إعادة تقييم الاستثمار المقترح للشركة السعودية في أعمال ريلاينس في مجال تحويل النفط إلى مواد كيماوية.

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كانت الشركتان وقعتا خطاب نوايا غير ملزم في أغسطس، يتضمن بيع ريلاينس حصة 20 بالمئة من الوحدة لأرامكو مقابل ما يقرب من 15 مليار دولار.

وقالت ريلاينس أيضا إنها ستسحب طلبها بفصل أعمال تحويل النفط إلى كيماويات.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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