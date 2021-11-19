الليرة التركية تواصل التراجع مسجلة 11.3 مقابل الدولار

_ تخلت الليرة التركية عن مكاسبها التي حققتها في أوائل تعاملات يوم الجمعة وتراجعت بنحو اثنين في المئة مسجلة مستوى قياسيا منخفضا جديدا، بعد يوم من هبوطها بنحو ستة بالمئة عندما خفض البنك المركزي المصري تحت ضغط من الرئيس رجب طيب أردوغان أسعار الفائدة مرة أخرى وأشار إلى أن المزيد من التيسير النقدي في الطريق حتى مع تزايد مخاطر التضخم.

وارتفعت العملة في البداية إلى 10.83 ليرة مقابل الدولار قبل أن تتراجع إلى 11.32، لتتراجع لأدنى مستوى على الإطلاق للجلسة الثامنة على التوالي.

وفي الساعة 1632 بتوقيت جرينتش جرى تداولها عند 11.2، وهو ما يزيد المخاطر على الاقتصاد والمستقبل السياسي لأردوغان.

وهوت العملة التركية، الأسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة، أكثر من 12 بالمئة هذا الأسبوع فقط، متأثرة بقرار البنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس إلى 15 بالمئة برغم ارتفاع التضخم قرب 20 بالمئة.