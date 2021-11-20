فورد وريفيان تلغيان خططا للشراكة في تطوير سيارة كهربائية

سي ان بي سي _ أعلنت شركة فورد موتور أمس الجمعة أنها وشركة ريفيان أوتوموتيف ألغتا خططا للشراكة في تطوير سيارة كهربائية.

وقال متحدث باسم فورد لرويترز “نحترم ريفيان وأجرينا مناقشات استكشافية مطولة معهم… غير أن كلا الجانبين اتفقا على عدم المضي في أي نوع من الشراكة في تطوير السيارات أو التشارك في المنصات”.

يذكر أن فورد تمتلك حوالي 12% من ريفيان، وهي شركة متخصصة في صناعة السيارات الكهربائية مقرها كاليفورنيا، والتي صارت شركة عامة في العاشر من نوفمبر.

وكان رئيس فورد التنفيذي جيم فارلي قد كشف عن الانفصال في خبر نشرته أوتوموتيف نيوز يوم الجمعة. ولم تكن هناك تفاصيل عن السيارة المقترحة.

وفي أكتوبر الماضي، قال متحدث باسم فورد “ريفيان استثمار إستراتيجي وما زلنا نبحث سبل للتعاون المحتمل معهم”.

وألغت فورد في وقت سابق خطة لبناء سيارة لينكولن جديدة تستخدم قاعدة بناء وبرمجيات سيارات ريفيان الكهربائية.

وتواصل فورد تعزيز تطويرها وتصنيعها للسيارات الكهربائية، إذ تستهدف طاقة إنتاج عالمية تبلغ 600 ألف سيارة بحلول أواخر 2023.