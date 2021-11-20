الإيرادات المالية الصينية ترتفع بنسبة 14.5% إلى 2.8 تريليون دولار خلال 10 أشهر

شينخوا _ أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها وزارة المالية الصينية، أمس الجمعة، ارتفاع العائدات المالية الصينية بنسبة 14.5 بالمئة على أساس سنوي، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري 2021.

وأشارت نتائج البيانات الصادرة إلى أن العائدات المالية الصينية سجلت 18.15 تريليون يوان (نحو 2.8 تريليون دولار أمريكي) خلال الفترة ما بين شهري يناير-أكتوبر الماضيين.

وسجلت العائدات الضريبية 15.65 تريليون يوان خلال الفترة المذكورة، بارتفاع نسبته 15.9 بالمئة على أساس سنوي.

أما عائدات ضريبة القيمة المُضافة، أكبر مصدر للعائدات الضريبية في البلاد، فقد قفزت بدورها بنسبة 15.1 بالمئة مقارنة بالعام السابق مُسجّلة 5.54 تريليون يوان.

وجمعت الحكومة المركزية والحكومات المحلية 8.47 تريليون يوان و 9.69 تريليون يوان من العائدات المالية، بارتفاع نسبته 15 بالمئة، و14.1 بالمئة، على التوالي.

وأظهرت نتائج البيانات أيضاً تزايد الإنفاق المالي الصيني بنسبة 2.4 بالمئة على أساس سنوي إلى 19.4 تريليون يوان خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري 2021.

وارتفع الإنفاق المالي على التعليم بنسبة 4.8 بالمئة على أساس سنوي، كما نما الإنفاق المالي على الصحة والخدمات الطبية بنسبة 2.3 بالمئة، بحسب الوزارة.