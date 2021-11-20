- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
وكالات _ قال مسؤول في لجنة الصحة الوطنية بالصين، اليوم السبت، إن الصين طعمت 76.3% من سكانها بشكل كامل ضد كوفيد-19 بحلول 19 نوفمبر.
وقال المتحدث باسم اللجنة في إفادة صحفية إن ما يصل في مجمله إلى 1.076 مليار شخص في البلاد تلقوا العدد اللازم من جرعات التطعيم ضد فيروس كورونا.
وحصل ما يصل في مجمله إلى 65.73 مليون شخص على جرعة لقاح منشطة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصين: 76.3% من السكان تلقوا جرعات كاملة من لقاح كوفيد-19 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.