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الصين: 76.3% من السكان تلقوا جرعات كاملة من لقاح كوفيد-19

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وكالات _ قال مسؤول في لجنة الصحة الوطنية بالصين، اليوم السبت، إن الصين طعمت 76.3% من سكانها بشكل كامل ضد كوفيد-19 بحلول 19 نوفمبر.

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وقال المتحدث باسم اللجنة في إفادة صحفية إن ما يصل في مجمله إلى 1.076 مليار شخص في البلاد تلقوا العدد اللازم من جرعات التطعيم ضد فيروس كورونا.

وحصل ما يصل في مجمله إلى 65.73 مليون شخص على جرعة لقاح منشطة.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

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