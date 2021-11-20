المشاط تبحث تعزيز التعاون المشترك مع الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار في أنجولا

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أنتونيو سيلفا، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار في أنجولا، وذلك ضمن اللقاءات التي عقدتها خلال مشاركتها في فعاليات منتدى بلومبرج للاقتصاديات الجديدة الذي انعقد في سنغافورة خلال الفترة من 16-19 نوفمبر الجاري.

وخلال اللقاء تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى فرص تعزيز التعاون الاقتصادي مع أنجولار، في ظل التوجه المصري لتحقيق التكامل الإقليمي مع قارة أفريقيا، ودعم فرص التنمية في بلدان القارة، من خلال المبادرات الحكومية، بالإضافة إلى الاستثمارات التي ينفذها القطاع الخاص في العديد من دول القارة في مختلف مجالات التنمية.

كما بحثت وزيرة التعاون الدولي، فرص التعاون في مجال الزراعة المستدامة، من خلال الاستفادة من التجارب التي نفذتها مصر مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والاستفادة منها في دفع جهود التنمية في أنجولا، وعلى سبيل المثال مشروعات الشراكة مع برنامج الأغذية العالمي التي عززت التنمية في عدد من قرى صعيد مصر، وتنفيذ مركز الأقصر للابتكار وتبادل المعرفة والذي يعد منصة لتبادل الخبرات والتجارب بين دول الجنوب في مجال الزراعة المستدامة والأمن الغذائي.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية تعزيز التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين دول قارة أفريقيا، حيث تعد اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية الأكبر على مستوى العالم، مشيرة إلى الجهود التي تقوم بها مصر لتفعيل هذه الاتفاقية من خلال المشروعات التنموية مثل طريق القاهرة كيب تاون.

وتشارك «المشاط»، في منتدى بلومبرج للاقتصاديات الجديدة، الذي يهدف إلى مناقشة القضايا الاقتصادية العالمية وبحث خلق رؤى مشتركة لتجاوز التحديات التي تواجه الاقتصاديات المتقدمة والناشئة على حدٍ سواء، ومناقشة التزام العالم بالحد من آثار التغيرات المناخية وتوفير التمويل اللازم للدول الناشئة لمواجهتها، وذلك بمشاركة أكثر من 750 من قادة الاقتصاد وصانعي السياسات والرؤساء التنفيذيين ورواد الأعمال، من بينهم نائب الرئيس الصيني، السيد وانج كيشان، وجينا رايموندو، وزيرة التجارة الأمريكية، وجان كيم يونج، وزيرة التجارة والصناعة بسنغافورة، وأوزيل نداجيجيمينا، وزير المالية والتخطيط الرواندي، والدكتور فيليب مبانجو، نائب رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة، وجين ليكون، رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ومايكل بلومبرج، الاقتصادي الأمريكي ومؤسس بلومبرج.

وكانت وزيرة التعاون الدولي، قد شاركت في قمة بلومبرج للاقتصاديات الجديدة خلال العام الماضي، والتي عقدت افتراضيا، وخلال المنتدى اختارت بلومبرج جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة كنموذج للاقتصاديات الصاعدة في المنطقة عقب جائحة كورونا، نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والفرص التي تتميز بها الدولتان رغم التحديات الاقتصادية على مستوى المنطقة والعالم.