مال وأعمال

رئيس وزراء اليابان: ندرس استخدام احتياطيات النفط لمواجهة ارتفاع الأسعار

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العربيىة نت _ نقلت وكالة أنباء كيودو عن رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا قوله اليوم السبت إن حكومته تدرس استخدام كميات من النفط من احتياطياتها لمواجهة ارتفاع أسعار النفط الخام.

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وقالت وكالة كيودو للإنباء إن هذه الخطوة ستكون أول مرة تلجأ فيها اليابان لاحتاطياتها النفطية من أجل خفض الأسعار على الرغم من أن البلاد سبق لها أن استغلت احتياطياتها لمواجهة كوارث طبيعية ومخاطر جيوسياسية.

وحثت حكومة الرئيس الأمريكي جو بايدن بعضا من أكبر اقتصادات العالم على بحث الإفراج عن كميات من النفط من احتياطياتها الاستراتيجية لوقف ارتفاع أسعار الطاقة.

وتشمل الطلبات مطالبة الصين لأول مرة بدراسة الإفراج عن مخزونات من الخام. وتواجه حكومة بايدن تراجعا في معدلات التأييد وارتفاع أسعار البنزين.

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ونقلت كيودو عن كيشيدا قوله للصحفيين “نواصل النظر فيما يمكننا القيام به على أساس أن اليابان ستنسق مع الولايات المتحدة والدول الأخرى المعنية”.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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