وزير النقل يتفقد مواقع العمل بمحطة تحيا مصر متعددة الاغراض بميناء الإسكندرية

في إطار متابعة مشروعات النقل البحري التي يتم تنفيذها في كافة الموانئ البحرية المصرية تفقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل مواقع العمل في مشروع تحيا مصر متعددة الاغراض” بميناء الاسكندرية حيث استمع الوزير الى شرح من اللواء بحرى عبد القادر درويش رئيس مجلس إدارة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض عن تقدم الاعمال بالمحطة حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال الإنشائية للبنية التحتية 88 % وتم البدء في أعمال المرافق و المبانى منذ الأول من نوفمبر الحالي كما تم التعاقد على معظم معدات المحطة و عددها 140 معدة أنواع مختلفة خلال الأشهر الماضية و ستبدأ فى الوصول خلال شهري مارس إبريل القادمين كما اطلع الوزير على مخطط مراحل التشغيل واعمال جسم الرصيف واعمال إنشاء المباني الإدارية والخدمية ووجه الوزير باستمرار التنسيق مع المشغل العالمي للمحطةCMA خلال كافة مراحل تنفيذ المحطة والعمل على مدار الساعة والالتزام بالخطة الزمنية المحددة لنهو المشروع.

ثم ترأس وزير النقل اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، بحضور رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، و اللواء صلاح الدين حلمي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة، وقيادات وزارتي النقل وقطاع الأعمال وهيئة قناة السويس والشركة القابضة للنقل. البحري والبري حيث بدأت أعمال الجمعية العامة العادية هذا العام بعرض تقرير مجلس الإدارة للشركة عن العام المنقضى وإعتمدت الجمعية عقد الشراكة الموقع مع الشركة الفرنسية CMA خلال معرض النقل الذكى 2021 TransMEA فى الإسبوع الأول من نوفمبر و الذى بموجبه سيتم إنشاء شركة إدارة و تشغيل لمحطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية بنسبة 68 % لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض ونسبة 32% لشركة CMA CGM كما تم عرض تقارير مراجعى الحسابات و التصديق على القوائم المالية للشركة و أبدى أعضاء الجمعية العامة تقديرهم لمجهودات مجلس الوزراء طوال العام السابق.

كما تم استعراض المشروعات المستقبلية للشركة فى ميناء سفاجا و ميناء الدخيلة و نتائج الدراسات المبدئية لها وبعد ذلك تم عقد الجمعية العامة غير العادية التي ناقشت عدد من الموضوعات الهامة مثل الموافقة على تعديل بعض أحكام النظام الأساسى للشركة و قدم رئيس الشركة الشكر و التقدير للفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل على دعمه المستمر للشركة و تذليل كافة الصعاب فى سبيل تقدم سير الأعمال و كذلك الشكر للسادة رؤساء الجهات المساهمة فى المشروع على التزام نحو تمويل المشروع و أثنى على اعضاء مجلس الإدارة و العاملين بالشركة على مجهوداتهم طوال العام المنقضى التى سوف تثمر عن تجهيز و إعداد محطة تحيا مصر للعمل منتصف العام القادم.

الوزير : إنشاء محطة تحيا مصر يأتي في إطار تنفيذ خطة شاملة لتطوير قطاع النقل البحري لتحقيق الهدف الأكبر وهو تحويل مصر المركز العالمي للتجارة واللوجستيات

وفي ختام الاجتماع اكد وزير النقل ان إنشاء محطة تحيا مصر متعددة الاغراض”بميناء الاسكندرية يأتي في اطار تنفيذ الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل لخطة شاملة لتطوير قطاع النقل البحري لتحقيق الهدف الاكبر وهو تحويل مصر المركز العالمي للتجارة واللوجستيات، مشيراً الى الشراكة مع CMA CGM العالمية ياتي في اطار حرص وزاره النقل على اشراك القطاع الخاص والشركات العالمية المتخصصة في اداره وتشغيل المحطات التي يتم انشائها بالموانئ المصريه و ان هذه الشراكة تعتبر إضافة لميناء الإسكندرية، و تساهم في رفع كفاءة الميناء ، وزيادة أحجام التداول فيه، وتحقيق اهتمام الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات في المجال البحري ونقل الخبرات والدراية بكيفية العمل من الشركاء العالميين إلى العامل المصري مضيفاً ان محطة تحيا مصر متعددة الأغراض محطة جديدة تم تصميمها كمحطة متعددة الأغراض ومتعددة الاستخدامات من الدرجة الأولى، تبلغ مساحتها 545.000 متر مربع، باطول ارصفة 2500 متر، واعماق تصل الى 17.5 متر، بطاقة تصل الى 1.5 مليون حاوية مكافئة و 2 مليون طن بضائع عامة و 100 ألف وحدة من بضائع الدحرجة سنوياً لافتاً الى انه من المقرر أن يبدأ التشغيل التجاري خلال الربع الثاني من عام 2022.