الهند تدرس فرض ضرائب على مكاسب العملات المشفرة

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سي إن بي سي – تعتزم الهند إدخال بعض التعديلات على قوانين ضريبة الدخل، لتشمل مكاسب العملة المشفرة، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن هذه الخطوة في موازنة العام المقبل.
ونقلت الوكالة الهندية عن سكرتير قسم الإيرادات، تارون باجاج قوله “الآن، بعد أن اكتسبت العملات الرقمية مكانة بارزة، ربما تجري الحكومة تغييرات ضريبية”.
وتأتي خطة تعديل القوانين الضريبية، فيما تدرس الهند إجراءات إضافية تتعلق بالعملات الرقمية.
يذكر أن رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي كان قد حث الدول الديمقراطية، في وقت سابق هذا الأسبوع، على التعاون فيما يتعلق بتنظيم العملات الافتراضية الخاصة، لتجنب وقوعها “في الأيدي الخاطئة”.
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