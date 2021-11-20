ياسين منصور: ندرس طرح 49% من شركة النادي الأهلي للاكتتاب

العربية دوت نت – قال رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم، ياسين منصور، إن مجلس إدارة النادي يدرس طرح حصة من أسهم الشركة للاكتتاب العام تمهيدا لإدراجها في البورصة المصرية.

وأضاف منصور، في تصريحات لموقع “العربية دوت نت”، أن هذه الحصة تصل إلى 49%، فيما سيبقي النادي الأهلي على ملكيته في الشركة بنسبة 51%.

ولم يحدد منصور موعدا لبدء عملية الاكتتاب.

وقال منصور إن الشركة تعمل حاليا على زيادة إيراداتها حتى تكون جاذية للمستثمرين عند طرح حصة من أسهمها للاكتتاب العام في البورصة.

وتعتبر شركة الأهلى لكرة القدم مسؤولة عن العديد من الأمور داخل النادى بعد تشكيلها رسميا من قبل مجس الإدارة برئاسة محمود الخطيب.

وتتولى الشركة أمور كرة القدم كافة بالنادي الأهلي من تنظيم كرة القدم والتعاقدات وإعارات اللاعبين وحقوق الرعاية وحقوق البث وكل أعمال الأكاديميات، والمشاركة في مختلف الفعاليات والمنافسات، سواء كانت محلية أو قارية أو عالمية.

كما تسوف ما يرتبط بها من حقوق البث- حقوق الرعاية- السلع والمنتجات المرخصة- منتجات برامج التسويق التعاوني- الإعلانات والتصديق على المنتجات- انتقالات وإعارات اللاعبين- مبيعات الإعلام الجديد- البرامج الإعلامية المدفوعة للاعبين والأجهزة الفنية- الأكاديميات- المعسكرات- المباريات.

وتمثل شركة الكرة بالأهلي النادي أمام الاتحاد المصري لكرة القدم والكاف والفيفا وسيكون ممثل الشركة حاضرا في كل المحافل سواء في انتخابات اتحاد الكرة أو انتخابات رابطة الأندية أو أي أمور شبيهة.

يذكر أن مجلس إدارة النادي الأهلي المصري قرر في مايو 20121، تعيين رجل الأعمال الملياردير ياسين منصور، رئيساً لمجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم.