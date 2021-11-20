تعمير للتطوير تطلق مشروع أزاد ڤيوز بنشاط سكني في التجمع الخامس

دوت الخليج – أطلقت شركة تعمير للتطوير العقاري مشروعها الجديد «أزاد ڤيوز» في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة على مساحة 40 فدانا، ومن المتوقع الانتهاء منه في 2025.

وقال سعد الوزان، رئيس مجلس إدارة شركة تعمير، في بيان، إن الشركة تتعاون في المشروع مع مكتب YBA للاستشارات الهندسية برئاسة المهندس ياسر البلتاجي، لتصميم المشروع والإشراف على تنفيذه.

وأضاف الوزان أن المشروع يضم 830 وحدة سكنية متنوعة منها الشقق السكنية والبنتهاوس مصممة على نظام G + 4 مع وجود جراجات خاصة للسيارات تحت الأرض.

وأضاف أن «أزاد ڤيوز» هو المرحلة الثانية لمشروع «أزاد 1» الذي بدأته الشركة في 2018 وتم بيعه بالكامل.

وأوضح أن الشركة تمكنت خلال فترة عملها في السوق المصرية، من تنفيذ وتسليم نحو 27 ألف وحدة سكنية، وكذلك تسليم مشروعات كبرى في الفترة الأخيرة هم «ديار 1» و«ديار2» و«أزاد 1».