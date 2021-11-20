مال وأعمال

تعمير للتطوير تطلق مشروع أزاد ڤيوز بنشاط سكني في التجمع الخامس

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

CairoBank

دوت الخليج – أطلقت شركة تعمير للتطوير العقاري مشروعها الجديد «أزاد ڤيوز» في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة على مساحة 40 فدانا، ومن المتوقع الانتهاء منه في 2025.

predco_adv_2021

وقال سعد الوزان، رئيس مجلس إدارة شركة تعمير، في بيان، إن الشركة تتعاون في المشروع مع مكتب YBA للاستشارات الهندسية برئاسة المهندس ياسر البلتاجي، لتصميم المشروع والإشراف على تنفيذه.

وأضاف الوزان أن المشروع يضم 830 وحدة سكنية متنوعة منها الشقق السكنية والبنتهاوس مصممة على نظام G + 4 مع وجود جراجات خاصة للسيارات تحت الأرض.

وأضاف أن «أزاد ڤيوز» هو المرحلة الثانية لمشروع «أزاد 1» الذي بدأته الشركة في 2018 وتم بيعه بالكامل.

FNG2021

وأوضح أن الشركة تمكنت خلال فترة عملها في السوق المصرية، من تنفيذ وتسليم نحو 27 ألف وحدة سكنية، وكذلك تسليم مشروعات كبرى في الفترة الأخيرة هم «ديار 1» و«ديار2» و«أزاد 1».

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعمير للتطوير تطلق مشروع أزاد ڤيوز بنشاط سكني في التجمع الخامس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد الشيخ

محمد الشيخ

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا