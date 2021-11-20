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مجلس الوزراء ينفي تعطيل الدراسة في مدارس وجامعات القاهرة الكبرى غدا

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دوت الخليج – نفى مجلس الوزراء ما تردد على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن تعطيل الدراسة غدًا الأحد في مدارس وجامعات القاهرة الكبرى لسوء الأحوال الجوية.

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وأكد مجلس الوزراء، في بيان صحفي للمركز الإعلامي، أنه لم يصدر أي قرار بهذا الشأن، مشددا على مسؤولية كل محافظ في تقدير إصدار قرار بتعطيل الدراسة من عدمه طبقا لتقرير حالة الطقس المتوقعة الصادر من هيئة الأرصاد الجوية المصرية.

وأهاب المجلس بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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