مجلس الوزراء ينفي تعطيل الدراسة في مدارس وجامعات القاهرة الكبرى غدا

دوت الخليج – نفى مجلس الوزراء ما تردد على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن تعطيل الدراسة غدًا الأحد في مدارس وجامعات القاهرة الكبرى لسوء الأحوال الجوية.

وأكد مجلس الوزراء، في بيان صحفي للمركز الإعلامي، أنه لم يصدر أي قرار بهذا الشأن، مشددا على مسؤولية كل محافظ في تقدير إصدار قرار بتعطيل الدراسة من عدمه طبقا لتقرير حالة الطقس المتوقعة الصادر من هيئة الأرصاد الجوية المصرية.

وأهاب المجلس بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.