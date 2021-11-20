الصحة: تطعيم 6500 مواطن بمراكز تلقي لقاحات كورونا داخل محطات المترو

دوت الخليج – أعلنت وزارة الصحة والسكان، تطعيم 6500 مواطن حتى الآن بمراكز تلقي لقاحات فيروس كورونا المتمركزة داخل محطتي السادات والشهداء بمترو الأنفاق، ومحطة قطارات مصر برمسيس، ضمن حملة “معًا نطمئن سجل الآن”.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، استمرار إقبال المواطنين بكثافة للتسجيل وتلقي اللقاح، داخل محطات مترو الأنفاق، ومحطة مصر للقطارات.

ولفت إلى أنه جار العمل على استكمال تثبيت باقي المراكز الأربعة داخل المحطات التبادلية وتشمل (مركزين بالسادات، ومركز بالشهداء وآخر بالعتبة)، بالإضافة إلى 9 مراكز أخرى في المحطات ذات الكثافة العالية وتشمل: (شبرا الخيمة، وكلية الزراعة، وروض الفرج، وجمال عبدالناصر، وسعد زغلول، والسيدة زينب، والمرج الجديدة، والعباسية وحلوان).

وأشار عبد الغفار إلى أن هناك 4 فرق بكل مركز من مراكز تلقي اللقاح تتكون من الفرق الطبية ومدخلي البيانات، بالإضافة إلى فرق التواصل المجتمعي التابعة لوزارة الصحة والسكان، لتنظيم توافد المواطنين مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وذلك حرصًا من الوزراة على التيسير على المواطنين، والتوسع في تطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا.

ولفت إلى إذاعة تسجيل صوتي داخل محطات “مترو الأنفاق” عن طريق الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، وذلك للحرص على أهمية تلقي اللقاح للمواطنين وتوجيههم إلى مراكز ونقاط التسجيل ومراكز تلقي اللقاح.

وتابع أنه جار التوسع في عدد مراكز تلقي لقاحات فيروس كورونا في محطات مترو الأنفاق كافة لتشمل الخطوط الثلاثة، بالإضافة إلى محطات القطارات تباعًا، وتشمل محطات قطار (رمسيس بالقاهرة، والجيزة، والمنيا، وقنا، وسيدي جابر بالإسكندرية).

وأضاف أنه سيتم تثبيت مراكز لتسجيل وتلقي اللقاح أيضًا بعدد من الأسواق التجارية “المولات” وتشمل (مول العرب، هايبر وان).