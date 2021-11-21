- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
دوت الخليج – أعلن جهاز حماية المستهلك استدعاء ممثل فودافون مصر للتحقيق في سياسة خدمة العملاء بالشركة.
وتتزامن هذه الخطوة مع تداول مقطع فيديو يظهر اشتباكا بالأيدي داخل أحد فروع فودافون بمدينة القاهرة الجديدة.
وكانت فودافون مصر قد نشرت على صفحتها على موقع فيسبوك بيانا أكدت فيه أنها اتخذت إجراءات حاسمة بناء على سياسة الإدارة بعدم قبول أي تجاوز في حق العملاء تحت أي ظرف.
وأشارت إلى انتهاء الجهات المعنية من التحقيق في الواقعة، والتصالح رسميا بين أطرافها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جهاز حماية المستهلك يستدعي ممثل فودافون للتحقيق في سياسة خدمة العملاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.