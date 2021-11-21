جهاز حماية المستهلك يستدعي ممثل فودافون للتحقيق في سياسة خدمة العملاء

دوت الخليج – أعلن جهاز حماية المستهلك استدعاء ممثل فودافون مصر للتحقيق في سياسة خدمة العملاء بالشركة.

وتتزامن هذه الخطوة مع تداول مقطع فيديو يظهر اشتباكا بالأيدي داخل أحد فروع فودافون بمدينة القاهرة الجديدة.

وكانت فودافون مصر قد نشرت على صفحتها على موقع فيسبوك بيانا أكدت فيه أنها اتخذت إجراءات حاسمة بناء على سياسة الإدارة بعدم قبول أي تجاوز في حق العملاء تحت أي ظرف.

وأشارت إلى انتهاء الجهات المعنية من التحقيق في الواقعة، والتصالح رسميا بين أطرافها.