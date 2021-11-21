مال وأعمال

10 شركات بالقطاع التكنولوجي والخدمات تدير الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية

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بكر بهجت _ بدأت شركة العاصمة الإدارية خطة استقبال الوزارات في الحي الحكومي والمقرر له خلال الشهر المقبل، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تتضمن توفير جميع الخدمات الخاصة بالمقرات الجديدة، من خلال 10 شركات بالقطاع التكنولوجي والخدمات.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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