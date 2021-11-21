مال وأعمال

10 إلى 13% الحصة المستهدف طرحها من أبو قير للأسمدة

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ياسمين منير ورضوى إبراهيم _ علمت جريدة دوت الخليج أن الحصة الإضافية المزمع طرحها من شركة أبو قير للأسمدة تتراوح ما بين 10-13% من أسهم الشركة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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