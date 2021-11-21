مال وأعمال

مجدي أمين: العاصمة الإدارية تخطط لطرح أكثر من ألف فدان بعد الانتهاء من التسعير الجديد

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بكر بهجت _ يخطط القطاع العقاري بشركة العاصمة الإدارية لطرح مساحة لن تقل عن 1000 فدان خلال الفترة القليلة المقبلة، ومن المتوقع أن يتم ذلك عقب انتقال الحكومة، وفق الخطة التي وضعتها الشركة، وفور انتهاء لجنة التسعير من تحديد القيمة الجديدة لسعر المتر، وفق اللواء مجدي أمين رئيس القطاع، مشيرًا إلى أن شركة العاصمة وضعت خطة منذ بدء المشروع بجدول زمني لتحريك الأسعار بما يتوافق مع حركة التنمية التي تجري فيه.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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