مجدي أمين: العاصمة الإدارية تخطط لطرح أكثر من ألف فدان بعد الانتهاء من التسعير الجديد

بكر بهجت _ يخطط القطاع العقاري بشركة العاصمة الإدارية لطرح مساحة لن تقل عن 1000 فدان خلال الفترة القليلة المقبلة، ومن المتوقع أن يتم ذلك عقب انتقال الحكومة، وفق الخطة التي وضعتها الشركة، وفور انتهاء لجنة التسعير من تحديد القيمة الجديدة لسعر المتر، وفق اللواء مجدي أمين رئيس القطاع، مشيرًا إلى أن شركة العاصمة وضعت خطة منذ بدء المشروع بجدول زمني لتحريك الأسعار بما يتوافق مع حركة التنمية التي تجري فيه. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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