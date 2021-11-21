عادل الزميتي: إدارة المخلفات داخل وخارج مباني الوزارات مسؤولية بيئة وتحالف علام صن مصر

بكر بهجت _ كشف اللواء عادل الزميتي، رئيس قطاع الخدمات بشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أنه تم الانتهاء من التجهيزات الخاصة بالخدمات الداخلية والخارجية في الحي الحكومي، وذلك من خلال الأعمال التي ستتولاها 3 شركات هي: بيئة الإماراتية، وتحالف أبناء حسن علام وصن مصر، لافتًا إلى أن الشركات الثلاث وردت جميع الأجهزة والمعدات منذ الشهر الماضي. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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