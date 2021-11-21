: أدنوك الإماراتية تدرس طرح وحدتها للخدمات اللوجستية والبحرية العام المقبل

– قال مصدران مطلعان لرويترز، إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) تدرس طرحا عاما أوليا لوحدتها للخدمات اللوجستية والبحرية والشحن، أدنوك للإمداد والخدمات، العام المقبل.

وأضاف المصدران، اللذان طلبا عدم نشر اسميهما لكون الأمر غير معلن، أنه تم اختيار أدنوك للإمداد والخدمات لطرح محتمل في سوق أبوظبي في عام 2022.

وأحجمت أدنوك عن التعليق عندما تواصلت معها يوم الأحد.

من جهة أخرى، قال بنك اليابان للتعاون الدولي في بيان الأسبوع الماضي، إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) أبرمت معه وأربعة بنوك أخرى اتفاقا للحصول على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار.

وذكر البيان أن بنك اليابان سيقدم 2.1 مليار دولار من القرض في حين سيقدم الباقي من قيمة القرض مجموعة سوميتومو ميتسوي المصرفية وفرع طوكيو لبنك إتش.إس.بي.سي وبنك ميزوهو ومجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جي المالية.