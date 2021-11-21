محمد خليل: خدمات رقمية متكاملة بالمقرات الجديدة في العاصمة الإدارية بالتعاقد مع 7 شركات

بكر بهجت _ كشف المهندس محمد خليل، رئيس قطاع التكنولوجيا بشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، عن انتهاء القطاع من تنفيذ الأعمال التكنولوجية والشبكات الخاصة بالحي الحكومي والوزارات التي ستنتقل تدريجيًّا إلى مقراتها الجديدة بدءًا من الشهر المقبل، مشيرًا إلى أن شركة العاصمة قامت بتشغيل تجريبي لجميع المقرات خلال الأسابيع الماضية، للتأكد من جاهزية الحي للعمل. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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