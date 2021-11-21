مستشفى كليوباترا تحقق 288.1 مليون جنيه أرباح مجمعة في 9 أشهر

رنا ممدوح _ حققت مستشفى كليوباترا صافي أرباح مجمعة بقيمة 288.111 مليون جنيه في أول 9 أشهر من العام الجاري مقابل 182.017مليون جنيه بالفترة المناظرة، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وقفزت إيرادات النشاط وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 1.900.599 مليار جنيه خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 1.378.970 مليار جنيه بالفترة المقارنة.

وصعدت تكاليف النشاط خلال نفس الفترة إلى 1.210.246 مليار جنيه مقابل 925.128 مليون جنيه بالفترة المماثلة العام الماضي.

وارتفع مجمل الربح في أول 9 أشهر من العام الجاري إلى 690.353 مليون جنيه مقابل 453.842 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وعلى صعيد الأعمال المستقلة، تراجعت الأرباح إلى 204.746 مليون جنيه في أول 9 أشهر من العام الجاري مقابل 139.548 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

وصعدت إيرادات النشاط خلال نفس الفترة إلى 910.717 مليون جنيه مقابل 631.219 مليون جنيه بالفترة المماثلة العام الماضي.

وسجل نصيب السهم في الأرباح 0.1 جنيه مقابل 0.09 جنيه بالفترة المقارنة العام الماضي.