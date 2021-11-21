أنباء عن التوصل إلى اتفاق لإعادة رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك إلى منصبه

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سكاي نيوز _ كشف زعيم سياسي سوداني، اليوم الأحد، أن الجيش يعتزم إعادة رئيس الوزراء المعزول، عبد الله حمدوك، إلى منصبه، وأنه سيشكل حكومة كفاءات وسيتم إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.
وقال رئيس حزب الأمة السوداني المكلف، فضل الله بورما ناصرـ في تصريح لرويترز اليوم الأحد، إن عزم الجيش على إعادة رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك إلى منصبه جاء بعد التوصل إلى اتفاق في وقت متأخر الليلة الماضية.
وأضاف ناصر أن حمدوك سيشكل حكومة مستقلة من الكفاءات، وسيتم إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في إطار الاتفاق بين الجيش والأحزاب السياسية المدنية.
وقال ناصر إنه شارك في اجتماع في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت توصل خلاله وسطاء إلى اتفاق، وفقا لرويترز.
وذكر مصدر مطلع على المحادثات أن مجلس السيادة سيعقد اجتماعا عاجلا، اليوم الأحد، قبل الإعلان عن الاتفاق.
وكان الجيش وضع حمدوك قيد الإقامة الجبرية في 25 أكتوبر الماضي.
وعقب ذلك طالب حمدوك بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين والعودة إلى اتفاق اقتسام السلطة كشرط مسبق للمفاوضات وفقا لما قالته مصادر مقربة منه.
وتفجرت حملة مظاهرات شعبية ودعا ناشطون إلى مزيد من الاحتجاجات اليوم الأحد.
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