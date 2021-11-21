اتصالات مصر تبدأ التشغيل التجريبي لمركز التحكم والسيطرة النصف الأول من 2022

بكر بهجت _ كشف حسام المعداوي، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بشركة اتصالات مصر، عن أن الشركة تساهم بصورة كبيرة في خطة التحول الرقمي التي تعمل عليها الحكومة بمختلف المشروعات الجديدة والقائمة، وذلك على صعيد رقمنة الخدمات، أو المدن الذكية التي يجري تنفيذها، وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى أنه مع انتقال الموظفين إلى مقراتهم الجديدة في الحي الحكومي فإن الخدمات التكنولوجية تمثل المحور الأهم لبدء التشغيل. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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