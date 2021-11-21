البورصة السعودية تتراجع لأدنى مستوى في 6 أسابيع والمؤشر العام يفقد 230 نقطة

وكالات _ انخفض المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، إلى أدنى مستوياته في نحو 6 أسابيع، ليلامس مستويات 11 أكتوبر الماضي حيث تم مشاهدته عند النقطة 11477، ويبدو أن المؤشر يتجه لتوسيع خسائره خلال تلك اللحظات.

وسجل المؤشر العام للسوق السعودي تداول في الساعات الأولى من تعاملات اليوم خسائر تجاوزت الـ230 نقطة بتراجع 2% نزولا إلى مستويات 11479 نقطة.

جاء تراجع المؤشر وسط انخفاض ملموس في قيم التداولات في إشارة إلى أن التراجعات ليست إلى موجة بيع خاطفة لا تعبر عن الأسعار الحقيقة للأسهم نظرا لانخفاضها الكبير عن متوسط التداولات المعتاد.

وجرى التعامل على 82 مليون سهم بقيمة 2.9 مليار ريال عبر تنفيذ نحو 155 ألف صفقة.

وانخفضت خلال تلك اللحظات أسعار نحو 194 ورقة مالية بينما ارتفعت أسعار 6 ورقات فقط واء الاستقرار من نصيب 3 ورقات مالية.

ونزلت أسهم مصرف الراجحي 2.2% إلى مستويات 141.8 ريال بعد تصدر قيم التداول من خلال 225 مليون ريال.

وتراجعت أسهم سابك في حدود 2.4% إلى مستويات 122.2 ريال بتداولات بلغت نحو 160 مليون ريال.

وطالت التراجعات أسهم عملاق النفط السعودي أرامكو ليفقد 1.5% إلى مستويات 36.2 ريال بتداولات بلغت 70 مليون ريال.

وانخفضت أسهم دار الأركان وأكوا باور وكيان والأهلي وبترو رابغ ومعادن وإس تي سي بنسبة 1.8% و 3% و 2% و 3.4% و 3.3% و 1.2% على التوالي.