ملف.. الحي الحكومي يتأهب لاستقبال الانتقال التجريبي للوزارات

بكر بهجت _ أسابيع قليلة وتبدأ الوزارات في الانتقال لمقراتها الجديدة في العاصمة الإدارية، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك كمرحلة تجريبية تستمر لمدة 6 أشهر، تمهيدًا للانتقال الكامل لكل الهيئات والوزارات. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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