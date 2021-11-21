إسلام فضل _ تشهد سوق الدفع الإلكتروني بمصر تغييرات عديدة في السنوات الأخيرة، على عدة أصعدة من بينها تسارع معدلات النمو وطفرة حجم العمليات ودخول لاعبين جدد من مستثمرين وبنوك إلى السوق. وجاء ذلك بدعم من تسريع الحكومة خططها للتحول الرقمي، بالتزامن مع انتشار جائحة كورونا التي دفعت بشكل كبير نحو الاعتماد على وسائل الدفع الإلكتروني في أداء أغلب المعاملات المالية للحفاظ على التباعد. هذا المحتوى للمشتركين فقط

دخول اشتراك

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تامر الحسيني في حوار مع دوت الخليج: ضامن تتفاوض على صفقات دمج أو استحواذ مع 3 كيانات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.