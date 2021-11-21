شريف الصياد: مطالب بتحرير أسعار جميع مدخلات الإنتاج لتعظيم التنافسية

شاهندة إبراهيم _ قال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ورئيس مجلس إدارة شركة تريدكو للصناعات المغذية للسيارات، إن المجتمع الصناعي التصديري لا يشجع وجود أي رسوم على الخامات والمكونات بشكل عام. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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