المصريين للاستثمار تفصح عن خطتها بشأن توقعات الربحية والقيمة الاقتصادية

رنا ممدوح _ أعلنت شركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، عن خطتها بشأن توقعات الربحية والقيمة الإقتصادية المتوقعة، ردا على استفسارات الهيئة العامة للرقابة المالية.

وشملت خطة الشركة وفقا لبيانها المرسل للبورصة اليوم، 6 محاور رئيسية منها أن الشركة تمتلك أصول عقارية منها مساحة 1800م تجاري بأحد المولات بمنطقة مصر الجديدة والمساحة مؤجرة لشركة رنين للتجارة، ومنها مساحة 600 م تجاري + 600 م سكني بالعقار المملوك للشركة بشارع حسن المأمون بمدينة نصر بخلاف وحدات الجراج.

أضافت أنه تمتلك عقارات بالتجمع الخامس على مساحة أرض إجمالية 1672 م وهما عبارة عن عدد 42 وحدة سكنية بخلاف الجراج، وتلك الأصول العقارية المتوقع إرتفاع القيمة السوقية البيعية / الإيجارية مع الزيادة المرتقبة في قطاع العقارات.

وتضمنت باقي محاور خطة الشركة الآتي :-

– نمو أعمال المقاولات بالشركة حيث حققت الشركة إجمالي أرباح بفوق 900 ألف جنيه قبل الضريبة وهو مايتضخ بالمركز المالي عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر الماضي.

– قامت الشركة خلال العام المالي الحالي 2021 بزيادة رأس المال بقيمة 10 ملايين عن طريق توزيع عشرة ملايين سهم مجاني على المساهمين من قيمة الأرباح المرحلة والأخيرة

– قامت الشركة بإتخاذ بعض الإجراءات القضائية ضد بعض العملاء المتعثرين وكذلك ضد مستأجر المساحة التجارية بغية إستيفاء حقوق الشركة وزيادة القيمة الإيجارية وبالتالي زيادة إيرادات الشركة المالية.

– تقوم الشركة حاليا بإعداد خطة تسويقية للأصول العقارية المملوكة لها بغرض إستكمال الإنشاءات وسداد باقي ثمن أرض عقاري عقاري التجمع وكذلك بغرض تمويل التوسع في نشاط المقاولات.

– دراسة بعض المشروعات الأخرى في مجالات العقارات والمقاولات وهو مايتطلب زيادة رأس مال الشركة وهو ماينعكس على زيادة ربحية الشركة والمتوقع ظهور نتائجة في المركز المالي المنتهي في 31 مارس 2022.