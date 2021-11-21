مال وأعمال

عمرو سليمان: قرار إلغاء رسوم واردات الحديد خطوة استباقية لكبح الأسعار

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شاهندة إبراهيم _ أكد عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة مجموعة الأمل لتجميع وتصنيع السيارات، وكلاء بي واي دي ولادا ومنتج ميكروباص كينج لونج، أن قرار إلغاء رسوم واردات الحديد سيؤثر بالإيجاب على صناعة المركبات في مصر.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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