عمرو سليمان: قرار إلغاء رسوم واردات الحديد خطوة استباقية لكبح الأسعار

شاهندة إبراهيم _ أكد عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة مجموعة الأمل لتجميع وتصنيع السيارات، وكلاء بي واي دي ولادا ومنتج ميكروباص كينج لونج، أن قرار إلغاء رسوم واردات الحديد سيؤثر بالإيجاب على صناعة المركبات في مصر. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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