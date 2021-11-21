600 مليار دولار حجم الاكتتابات العامة الأولية العالمية في 2021

بلومبرج _ مع بقاء ستة أسابيع على نهاية 2021، جمعت نحو 2850 شركة وشركات استحواذ ذات أغراض خاصة أكثر من 600 مليار دولار في الاكتتابات الأولية، لتحطم الرقم القياسي المسجل في 2007، مدفوعة بطفرة الشيكات على بياض والشركات التي تربح من التقييمات المرتفعة، وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبرج.

تصدرت قائمة الاكتتابات الأولية شركة ريفيان للسيارات الكهربائية، والتي جمعت ما يقرب من 12 مليار دولار في نيويورك هذا الشهر.

تشاينا تيليكوم الطرح الأكبر في آسيا بقيمة 8.4 مليارات دولار

كان الطرح الأكبر في آسيا هو الاكتتاب العام الأولي لشركة تشاينا تيليكوم بقيمة 54 مليار يوان (8.4 مليار دولار) في أغسطس، بينما احتل مزود الطرود البولندية InPost SA المرتبة الأولى في أوروبا بإدراجها 2.8 مليار يورو (3.2 مليارات دولار) في أمستردام في يناير.

الارتفاعات القياسية في أسعار الأسهم حفزت على تحقيق أرقام قياسية جديدة

استفادت هذه الشركات من ارتفاع أسعار الأسهم القياسية، حيث حافظ دعم البنوك المركزية للمستثمرين على تدفق السيولة. وساعد التعافي الاقتصادي من الوباء إلى جانب إجراءات التحفيز على تعزيز أرباح الشركات.

ومع ذلك، لم يكن كل شيء سلسًا. فقد أدى التدقيق التنظيمي إلى تبريد جنون شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص «سباك»، الذي وصل إلى ذروته في وقت مبكر من هذا العام.

الضغط على كيانات الاستحواذ أوقف الاندفاع القياسي لإدراج الشركات الصينية في الولايات المتحدة

وتسببت الحملة الصارمة التي شنتها الصين على شركات التكنولوجيا خلال الصيف في حدوث موجات من الصدمة في الأسواق العالمية، مما أوقف الاندفاع القياسي لإدراج الشركات الصينية في الولايات المتحدة، وألقى بظلاله على سوق الاكتتاب العام في هونج كونج.

وقال جاريث مكارتني، الرئيس المشارك العالمي لأسواق رأس المال في UBS Group إن هناك انتقالًا من سوق مثالية للاكتتابات العامة مع الكثير من السيولة والصفقات ذات الأداء الجيد إلى بيئة أكثر طبيعية، حيث يكون المستثمرون أكثر انتقائية.

وأدى جنون الشراء بالتجزئة الذي دفع أسواق الأسهم إلى الانطلاق هذا العام، جنبًا إلى جنب مع شهية المستثمرين للقطاعات الساخنة، إلى تغذية بعض الأنماط. فشركة ريفيان، التي لم تحقق إيرادات بعد، ارتفع سعرها بأكثر من الضعف في الجلسات القليلة الأولى، متجاوزة لفترة وجيزة فولكس فاجن AG في القيمة السوقية، بينما ارتفعت شركة SK Bioscience الكورية بنسبة 160% في بداية تداولها.

إن بوست على قمة طروحات أوروبا بقيمة 3.2 مليارات دولار

أدت هذه المكاسب الضخمة إلى إثارة المخاوف من حدوث فقاعة. يتم تداول مؤشر S&P 500 بأكثر من 21 ضعف الأرباح المتوقعة في العام المقبل، أعلى بكثير من متوسط 10 سنوات. تقترب الأسهم من أغلى مستوياتها منذ فقاعة الدوت كوم عام 2000.

وقالت سوزانا ستريتر، كبيرة المحللين في شركة Hargreaves Lansdown إنه مع تقليص برامج التحفيز النقدي، وإذا تباطأ النمو العالمي بشكل حاد، فقد تتجه الأسواق نحو التصحيح. وستشعر الشركات ذات القيمة المبالغ فيها بالألم أسرع بكثير من غيرها،

أصبح مديرو الصناديق أكثر إرضاءً وسط وفرة الصفقات وشهد الكثيرون تبديد المكاسب المبكرة.

وتعد Kuaishou Technology، منافسة TikTok ، واحدة من أقسى الاكتتابات الأولية في عام 2021، حيث انخفضت بنسبة 16% عن سعر إدراجها بعد أن تضاعفت الأسهم أكثر من ثلاثة أضعاف في البداية. محاصيل الاكتتاب العام الأولي لعام 2021 في الولايات المتحدة وأوروبا الآن في المتوسط أقل من أداء معايير الأسهم الإقليمية.

وخاب أمل بعض أسهم الاكتتاب العام الأولي. تشمل التقلبات البارزة لأول مرة انخفاضًا بنسبة 27% في الشركة الأم لمزود المدفوعات الرقمية الهندي Paytm الأسبوع الماضي، وتراجع شركة Deliveroo Plc الناشئة في المملكة المتحدة بنسبة 26%، وانخفاض شركة التأمين الأمريكية Oscar Health Inc. بنسبة 11% في مارس.

الشركات ذات القيمة المبالغ فيها ستشعر بالألم أسرع بكثير من غيرها إذا مرت الأسواق بحركات تصحيح

وفي النصف الثاني من العام على وجه الخصوص، تراكمت القوائم الملغاة، بما في ذلك شركة العقارات الرعاية الصحية Icade Sante SAS في فرنسا، وشركة البرمجيات الاستثمارية Allvue Systems Holdings Inc. في الولايات المتحدة، وشركة Novotech Health في هونج كونج.

في حين دفع البعض خطط الاكتتاب العام الأولي الخاص بهم إلى عام 2022، إلا أن تراكم أسواق الأسهم العالمية، وارتفاع التضخم الذي قد يؤدي إلى تشديد السياسات النقدية. يمكن أن يؤديا إلى زيادة أسعار الفائدة وإبطاء زخم الأرباح.

وقال ويليام سمايلي، الرئيس المشارك لشركة ECM في Goldman Sachs Group إن الأسواق ستواجه بيئة أكثر تطبيعًا في عام 2022. وستشكل توقعات ارتفاع التضخم تحديًا لأصول المخاطرة وخاصة الأسهم.

وأشار أن النظرة المستقبلية لشركات الاستحواذ SPACs غامضة أيضًا. لقد وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 159 مليار دولار هذا العام، لكنها تباطأت بشكل كبير من أبريل. المنظمون في الولايات المتحدة، أكبر سوق إلى حد بعيد، يشددون على ممارسات المحاسبة، ويتعهدون برقابة أكثر صرامة.

ويقول جيمس بالمر، رئيس ECM في بنك أوف أمريكا كورب في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: «لقد هدأت حماسة SPAC وهذا أمر جيد لصحة السوق».