رأفت مسروجة: القيود المفروضة على الصناعة تحت أي مسمى تعرقل الإنتاج

شاهندة إبراهيم _ قال اللواء رأفت مسروجة رئيس مجلس الإدارة الأسبق للشركة الهندسية لصناعة السيارات، إن إلغاء الرسوم الوقائية على الحديد سينعكس بالإيجاب على نشاط المركبات في مصر، مضيفًا أن أي قيود تفرض على الصناعة تحت أي مبرر أو مسمى تتسبب في تضرر القطاعات الإنتاجية وليس نفعها. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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