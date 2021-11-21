أبو غالي موتورز توقع اتفاقيات تعاون مع مجموعة واسعة من موزعي جيلي

شاهندة إبراهيم – وقعت شركة أبو غالي موتورز وكلاء العلامة الصينية في السوق المصرية جيلي، اتفاقيات تعاون مع مجموعة كبيرة من الموزعين المعتمدين لتقديم الخدمات الشاملة لعملاءها، خلال المرحلة القادمة التي تشهد انطلاقة جديدة غير مسبوقة، إذ تضم الشبكة نحو 24 صالة عرض و11 مركز خدمة تغطي مختلف أنحاء الجمهورية.

وبحسب بيان الشركة، حضر حفل التوقيع كلا من: ماهر أبو غالي رئيس مجلس إدارة المجموعة، والمهندس محمد أبو غالي عضو مجلس الإدارة، والمهندس تامر قطب المدير التجاري، وأحمد عبد الغني مدير عام جيلي أوتو مصر، إلى جانب ليو شوبين المدير العام لإفريقيا، وشين شاو المدير الإقليمي لمصر.

ومن جانبه قال المهندس تامر قطب: “نهدف لتأسيس أكبر شبكة متكاملة من الموزعين لتلبية كافة احتياجات عملاء جيلي في كافة أنحاء الجمهورية، حيث وضعنا في الاعتبار التغطية الجغرافية الشاملة، وقمنا باختيار شبكة الموزعين بعناية شديدة، وبعد إجراء العديد من الدراسات والتقييمات لمراكز الخدمة لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات فائقة الجودة.”

وأضاف: “نستعد لإطلاق مجموعة غير مسبوقة من موديلات العلامة الصينية التي تتسم بأعلى معايير للإداء وتقنيات السلامة والتكنولوجيا المتطورة التي يتمتع بها عملاء جيلي أوتو في العديد من الأسواق العالمية، ولذلك حرصنا على البدء بتأسيس شبكة شاملة للموزعين لتقديم الطرازات الجديدة، بالإضافة إلى مراكز الخدمة لتوفير تجارب فريدة ومتميزة لعملاء جيلي الجدد والحاليين في السوق المصري.”

وتابع: “نجحنا في تطوير منصة رقمية حديثة تمكن العملاء من الحصول على كافة الخدمات بسهولة كبيرة، بداية من إمكانية تقديم تمويل لشراء السيارة من خلال الذراع التمويلي للمجموعة _شركة أبو غالي فاينانس_، بأقل الإجراءات وفي أسرع وقت ممكن، هذا بالإضافة إلى خدمات ما بعد البيع التي تتم على نحو رقمي متكامل بحيث تسهل عمليات شراء قطع الغيار الأصلية ومعرفة أقرب مراكز الخدمة بطرق مرنة.”

فيما علق ليو شوبين، المدير العام لإفريقيا في شركة جيلي أوتو، قائلا: “خدمات ما بعد البيع هي أحد أهم نقاط القوة التي تتميز بها جيلي أوتو حول العالم، حيث نهتم بكل التفاصيل المتعلقة بكافة الخدمات التي نقدمها لعملائنا، بدءا من اقتناء سيارات على أعلى مستوى من الجودة وتوفر سبل وتقنيات أمن وأمان ورفاهية تضاهي السيارات الأوروبية، بل وتتفوق عليها، ونحرص كذلك على توفير قطع الغيار الأصلية وتواجد فرق عمل حاصلة على أعلى الدورات التدريبية لإجراء الصيانات الشاملة.”

وأستطرد: “تعد مصر أحد أهم أسواق السيارات في المنطقة، إذ تتمتع بإداء متنامي يتطور بسرعة كبيرة مع زيادة متطلبات العملاء لمركبات تفي باحتياجاتهم وتوفر لهم تجارب فريدة متميزة، ولذلك حرصت جيلي أوتو على أن يكون لها تواجد قوي بموديلات حققت العديد من النجاحات في مختلف الدول حول العالم، مع تقديم أعلى مستويات من الجودة في خدمات ما بعد البيع التي تعتبر أحد أهم مفاتيح النجاح للشركات العالمية في هذا القطاع.”

وتتضمن شبكة مراكز الخدمة والموزعين: القاهرة (أباظة أوتو تريدينج – التجمع الخامس، الأحمدي موتورز – مدينه نصر والتجمع الأول، إم . أوتو – مدينه نصر، بي أوتو – المعادي والشيراتون، الرواس – رمسيس، سمارت سيرفس – غمره، الليثي– ألماظ، مودرن سيرفس جروب – مصر الجديدة).

فيما تضم الجيزة كلا من: (الأبيض أوتوموتيف – فيصل، أبو زيد لتجارة واستيراد السيارات (شوقي ورفاعي أوتوموتيف) – المهندسين، صحاري موتورز – الشيخ زايد).

الإسكندرية: (إسكندرية الهندسية للسيارات – مرغم ، الرزق التجارية – سموحه).

كفر الشيخ: (إم. أوتو).

الدقهلية: (دلتا موتورز – المنصورة، العدوي لصيانه السيارات – المنصورة).

الغربية: (الجندي موتورز).

البحيرة: (أوتو ماركت للتجارة (الغلبان جروب) – دمنهور، مركز البشلاوي سيرفس – دمنهور).

الشرقية: (الكفراوي أوتوموتيف – الزقازيق).

القليوبية: (شركة الرواس – قليوب).

الفيوم: (الرواد).

بني سويف: (أبوحته جروب).

المنيا: (أبوحته جروب).

البحر الأحمر: (أباظة أوتو تريدينج – الغردقة).

الأقصر: (الأبيض أوتوموتيف).