بنك القاهرة يرصد 10 ملايين جنيه مساعدات عاجلة لمتضرري السيول بأسوان

إسلام فضل _ قال بنك القاهرة، إنه رصد 10 ملايين جنيه كمساعدات عاجلة لصالح صندوق تحيا مصر، يتم توجيهها لدعم متضرري السيول بمحافظة أسوان، لإعادة إعمار المنازل والمنشآت المتضررة، وتوفير كافة سبل الدعم والمساندة للأهالي.

وأوضح طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة في بيان صادر اليوم الأحد، أن مسؤلية البنك تجاه المجتمع تعد واجباً وطنياً نحرص دائماً على الوفاء به لا سيما فى ظل الظروف الإستثنائية، والتى جاء آخرها ما تعرض له أهالينا بمحافظة أسوان نتيجة موجة الطقس السيئ، مشيراً إلى أن البعد المجتمعي يمثل جانباً محورياً لسياسات العمل والتى تدفعنا دوماً لمساندة جهود الدولة في مختلف القطاعات.

وتابع فايد أن مساهمات البنك فى مجال المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة تتوافق مع الإحتياجات الأساسية للمواطنين، مشيراً إلى أن تلك الجهود أثمرت عن مساندة العديد من الأسر المصرية فى كافة أنحاء الجمهورية، وأستحوذ صعيد مصر على نحو 90 % من إجمالى تلك المبادرات.

وفى سياق متصل، أكدت هايدي النحاس رئيس قطاع اتصالات المؤسسة والتنمية المستدامة ببنك القاهرة، أن البنك لا يتوانى عن خدمة أهالينا بقرى ونجوع مصر من خلال دعمهم فى مختلف الظروف والتحديات، موضحة أن التبرع يتم توجيهه لإعادة إعمار القرى المتضررة من خلال تسقيف المنازل والمنشآت كالوحدات الصحية والمدارس وتوفير المستلزمات الطبية اللازمة للمصابين والمساعدات الغذائية العاجلة للمتضررين وإمدادهم بكافة الإحتياجات العاجلة للتغلب على الأزمة.

وتغطى مبادرات بنك القاهرة مختلف المجالات وفى مقدمتها الصحة، التعليم، التدريب والتشغيل وخلق فرص العمل، مبادرات تنمية القرى، البيئة، قوافل الخير والشتاء، مساندة المرأة المعيلة وذوى الإحتياجات الخاصة والشباب، القطاع الرياضي، الثقافة والفنون.