نيو بلان تطلق المرحلة الثانية من مشروع إيكلا بورسعيد باستثمارات إجمالية 300 مليون جنيه

أطلقت شركة نيو بلان للتطوير والاستثمار العقاري، المرحلة الثانية من مشروع “إيكلا” بورسعيد، وهو أحدث وأول مشاريع الشركة في مدينة بورسعيد، وذلك بعدما تم الانتهاء من تطوير المرحلة الأولى بالكامل.

وفي بيان للشركة، قال المهندس وليد منسوب الخليل، اﻟرﺋﯾس اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻟﺷرﻛﺔ NEW PLAN للتطوير والاستثمار العقاري، إن مشروع “إيكلا” يتم تنفيذه بالكامل بتكلفة استثمارية تبلغ 300 مليون جنيه، وهو يعتبر أحدث مشروعاتنا التي ننفذها بعد إطلاق 5 مشروعات سابقة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف الخليل، أنه تم الانتهاء من تطوير المرحلة الأولى بالكامل، والتي تضم 130 وحدة وبحيرة بمساحة 6000 متر مسطح بتكلفة استثمارية بلغت 250 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه تم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية بحيث تصل نسبة التطوير إلى 75% من المشروع.

وأشار الخليل، إلى أنه من المقرر الانتهاء من تطوير المشروع بالكامل بحلول شهر مايو 2022، لافتًا إلى أن المشروع يوفر المئات من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لشباب المحافظة.

وذكر الخليل، أن نيو بلان تخطط لطرح عدد من المشروعات الاستثمارية الجديدة في العاصمة الإدارية والساحل الشمالي خلال الفترة المقبلة.