المستثمرون يتهافتون على أسهم الشركات المنسية

_ يعتقد بعض المستثمرين أن النجوم تتماشى مع الأسهم الصغيرة، حيث ستستفيد من التقييمات الرخيصة والنمو الاقتصادي القوي والتأثير الحميد نسبيًّا من التغييرات التي تلوح في الأفق في السياسة الضريبية.

وتدفق نحو 2.4 مليار دولار إلى صناديق الأسهم الأمريكية الصغيرة منذ بداية الشهر الجاري حتى الآن، وهو بالفعل أكبر تدفق شهري منذ مارس، وفقًا لموفر البيانات EPFR وقد ساعد ذلك في تعزيز مكاسب بنسبة 8% في مؤشر الشركات الصغيرة S&P 600 (SPCY) اعتبارًا من وقت سابق من هذا الأسبوع منذ أواخر أكتوبر، مما ضاعف من أداء S&P 500 (SPX) في تلك الفترة.

واكتسب مؤشر Russell 2000 (RUT) ، وهو مؤشر أوسع نطاقًا لرؤوس الأموال الصغيرة ، نحو 7% خلال ذلك الوقت.

قلصت مؤشرات الشركات الصغيرة المكاسب إلى حد ما هذا الأسبوع وسط مخاوف من عودة ظهورCOVID-19.

ارتفعت رؤوس الأموال الصغيرة، التي يبلغ متوسط رأسمالها السوقي 1.2 مليار دولار في راسل 2000، في الأشهر الأولى من عام 2021 حيث يراهن المستثمرون على أن الشركات الأصغر ستستفيد أكثر من إعادة الانفتاح الاقتصادي للولايات المتحدة.

وقد تعثروا في الأشهر اللاحقة، عندما تولت أسهم التكنولوجيا زمام السوق وسط مخاوف بشأن ما إذا كان المتحور دلتا لفيروس كورونا سيخنق الانتعاش الاقتصادي. وارتفع مؤشر Russell 2000 بنسبة 19% هذا العام مقابل زيادة بنسبة 25% لمؤشرS&P 500.

ومع ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الذي يمتد بالتقييمات على الأسهم ذات رؤوس الأموال الكبيرة والنمو فوق الاتجاه المتوقع في الولايات المتحدة العام المقبل، يعتقد بعض المستثمرين الآن أن رؤوس الأموال الصغيرة هي صفقة رابحة.

بلغت نسبة السعر إلى الأرباح الآجلة في Russell 2000 مقارنةً برأس المال الكبير Russell 1000 (RUI) مؤخرًا بنسبة 24% أقل من متوسطها طويل الأجل، بينما يتم تداول الحدود القصوى الصغيرة أيضًا بخصومات تاريخية على مقاييس أخرى مثل السعر – الحجز والسعر إلى البيع، وفقًا لـ BofA Global Research.

قال ريان جاكوب، كبير مسؤولي الاستثمار في Jacob Asset Management : «تبدو الأسهم ذات رؤوس الأموال الصغيرة على أساس نسبي أكثر جاذبية”.

أضاف جاكوب أن صناديق أسهم النمو في شركته «ربما يكون لها أعلى وزن على الإطلاق» في الأسهم الصغيرة مقارنةً بالكبيرة.

وقال المحللون الاستراتيجيون في RBC إنه من المتوقع أن يتوسع الاقتصاد الأمريكي بنسبة 4% العام المقبل، مقارنة بمتوسطه طويل الأجل البالغ 2.5%، ويعتقدون أن الشركات الصغيرة هي «لعبة خالصة» على النمو المحلي.

قال المحللون في BofA Global Research إن التباين في التقييمات بين الشركات الكبيرة والصغيرة يشير إلى عوائد أسعار عالية من رقم واحد سنويًّا لـ Russell 2000 على مدار العقد المقبل مقارنة بالعائدات السنوية السلبية قليلاً لمؤشر S&P 500.

قال تشاك كارلسون، الرئيس التنفيذي في Horizon Investment Services في هاموند بولاية إنديانا، إن شركته أضافت المزيد من الشركات الصغيرة في الأشهر الأربعة الماضية، بما في ذلك أسهم شركة الشحن Matson (MATX.N) وشركة أشباه الموصلات Onto Innovation.

قال كارلسون: «بعد التداول الجانبي إلى حد كبير لمدة سبعة أشهر، كان لديك اختراق رائع». «نحن نحب الأساسيات.”

وتأتي الصورة المحسنة للشركات الصغيرة بمثابة ارتياح للمستثمرين الذين يبحثون عن طرق للتنويع خارج أسهم التكنولوجيا الضخمة التي قادت الأسواق إلى أعلى خلال معظم العقد الماضي، حيث تضم الشركات الخمس الكبرى وحدها أكثر من 23% من الوزن في S&P 500.

قال مايك بيترو مدير المحفظة في صندوق Putnam Small Cap Value Fund “الآن ليس عليك أن تكون في أسهم FAANG للحصول على بعض النمو المعقول»، مستخدمًا اختصارًا مشتركًا لأسهم التكنولوجيا الضخمة والنمو مثل» Apple (AAPL. O) وأمازون (AMZN.O). يمكن أن تكون في بعض الأسهم الصغيرة المنسية الصغيرة وتحصل على نمو رمزي معقول في ذلك.”

قام Jacob ، من Jacob Asset Management ، بتخفيض مقتنياته في أسهم شركة Alphabet (GOOGL.O) و Meta Platforms (FB.O) الأم لفيسبوك ، بينما يفضل الشركات الأصغر مثل OptimizeRx (OPRX.O) وDigital Turbine (APPS.O).

ولا يزال بعض المستثمرين حذرين من الشركات الصغيرة، التي تأخرت بشكل عام على مدار العقد الماضي، حيث ارتفع مؤشر Russell 2000 بنسبة 230% مقابل مكاسب بنسبة 285% لمؤشر S&P 500.

قد تؤدي الدلائل التي تشير إلى أن موجة أخرى من COVID-19 تسيطر بشكل أكبر في الولايات المتحدة، كما حدث في بعض الدول الأوروبية، مرة أخرى إلى دفع المستثمرين للخروج من الأسهم الحساسة اقتصاديًّا إلى شركات التكنولوجيا.

حث الاستراتيجيون في معهد Wells Fargo Investment هذا الأسبوع المستثمرين على جني الأرباح من المكاسب في الأسهم الصغيرة «منخفضة الجودة» والانتقال إلى الشركات ذات رأس المال الأكبر، قائلين إن الاقتصاد يدخل في المرحلة الوسطى من توسعها حيث تباطأ النمو تاريخيًّا.

ومع ذلك، يعتقد آخرون أنهم يمكن أن يكونوا ملاذًا من نوع ما إذا تم تطبيق تغييرات السياسة الضريبية المدعومة من إدارة بايدن، ولا سيما ضريبة بنسبة 15% كحد أدنى على الشركات التي تحقق أكثر من مليار دولار.

وقال المحللون فيNed Davis Research ، التي بدأت مؤخرًا في تفضيل أسهم الشركات الصغيرة، في حالة حدوث ذلك «يمكن أن يكون التأثير على الشركات الصغيرة أقل من التأثير على الشركات الكبيرة».