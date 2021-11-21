حسين الشربيني: معايير اختيار الأوراق المالية المسموح لها بالشراء الهامشي تحتاج إلى تغيير

رنا ممدوح _ قال حسين الشربيني، العضو المنتدب لشركة العربي الإفريقي القابضة للاستثمارات المالية التابعة للبنك العربي الإفريقي الدولي، إن الخسائر المتتالية للبورصة المصرية خلال الفترة الماضية خلقت حالة جدل واسع داخل سوق المال ترتب عليها تحركات من الرقيب. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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