رانيا يعقوب: تأجيل تنفيذ القواعد يساهم في حماية صغار المساهمين

إسلام فضل _ كشفت رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، وعضو مجلس إدارة البورصة المصرية، عن إرسال دراسة خاصة قامت بها البورصة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لتنفيذ التوصيات الخاصة بقواعد الشراء الهامشي والتي تم الإعلان عنها سابقًا. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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