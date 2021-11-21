البورصة المصرية تتراجع إلى 11.273 نقطة والسبعيني يفقد 3.56%

رنا ممدوح _ تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم، وانخفض المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.57%، وأغلق عند مستوى 11273 نقطة.

وحقق سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 0.06%، وأغلق عند مستوى 52.01 جنيه.

وانخفض كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 3.56% و 2.9% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة المصرية 547.626 مليون جنيه على 191 شركة من خلال 28.699 ألف عملية .

وتراجعت الأسعار السوقية 102 شركة مقابل ارتفاع 17 بينما لم تتغير أسعار 72 شركة.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 91.007 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بقيمة 95.466 مليون جنيه، مقابل 4.459 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 85.854 مليون جنيه، منها 83.349 مليون جنيه للمؤسسات، و2.505 مليون جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 5.152 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي حققت صافي بقيمة 5.639 مليون جنيه، مقابل 486.927 ألف جنيه صافي بيع من الأفراد.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح سعر الإغلاق نسبة التغير % الحديد والصلب للمناجم والمحاجر 1.53 1.671 9.22 مصر لصناعة الكيماويات 8.82 9.21 4.42 الخليجية الكندية للاستثمار العقاري 13.43 13.77 2.53 جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية 11.5 11.65 1.30 المصرية الدولية للصناعات الدوائية – ايبيكو 38 38.36 0.95

الأسهم الأكثر انخفاضا