محمد ماهر: خفض النسبة المخصصة للشراء الهامشي للعميل ومجموعته المرتبطة يعمل على تهدئة السوق

إسلام فضل _ قال محمد ماهر، الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، ورئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية ECMA، إن قرار تأجيل العمل بقواعد الشراء الهامشي الجديدة لمدة 6 أشهر يعد أمرًا إيجابيًّا لسوق المال خلال الفترة المقبلة. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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